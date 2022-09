Kirby's Return to Dream Land : l'excellent Kirby's Adventure Wii obtient une version Deluxe sur Nintendo Switch

Le Nintendo Direct diffusé aujourd'hui (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ici) a dévoilé un nouveau jeu Kirby ! Décidément, la petite boule rose de HAL Laboratory ne s'arrête jamais et ne quitte plus le haut de l'affiche. Après Kirby et le Monde Oublié et Kirby's Dream Buffet, on la retrouvera en effet une nouvelle fois sur Nintendo Switch, dès l'année prochaine dans Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Il s'agit en fait d'une nouvelle version de l'excellentissime Kirby's Adventure Wii sorti en 2011 . Toujours jouable seul ou à plusieurs, jusqu'à quatre sur le même écran, il s'agira toujours de parcourir de nombreux niveaux de plateformes en 2D en tentant de déjouer de nombreux pièges grâce aux différentes transformations de Kirby. Plus de détails avec la vidéo et la présentation officielle de Kirby's Return to Dream Land Deluxe.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe sera disponible le 24 février 2023 sur Nintendo Switch.

Une version deluxe de Kirby's Adventure Wii arrive !

Kirby's Return to Dream Land Deluxe est une nouvelle version de Kirby's Adventure Wii sur Nintendo Switch ! Jusqu'à quatre joueurs peuvent rejoindre Kirby et ses amis dans leur périple à travers Dream Land pour aider Magolor à réparer son vaisseau écrasé.

Trouvez votre pouvoir préféré

En plus de l'épée, du fouet et d'autres pouvoirs bien connus, le nouveau pouvoir Méca fait son apparition ! Transformez-vous en robot pour voler et attaquer à distance avec votre canon, ou de près avec de puissants coups de poing. Vous pouvez également aspirer des ennemis brillants pour obtenir des versions surpuissantes des pouvoirs capables de renverser la vapeur !

Lancez-vous dans l'aventure à plusieurs !

Quatre joueurs peuvent se partager les manettes Joy-Con pour jouer ensemble sur la même console. Incarnez vos personnages préférés de l'univers Kirby tels que Meta Knight, le Roi DaDiDou et Bandana Waddle Dee, ou jouez toutes et tous avec Kirby en utilisant votre pouvoir préféré !

Plein de mini-jeux pour s'amuser !

Faites une pause dans l'aventure et essayez toutes sortes de mini-jeux pouvant réunir jusqu'à quatre joueurs ! En plus de mini-jeux bien connus tels que Dojo Ninja et Kirby samouraï, découvrez également un tout nouveau défi, la Chasse au tome de Magolor.