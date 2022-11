Kirby et le Monde oublié : un coup d'œil sur les adorables peluches Kirby "transformé"

Kirby et le Monde Oublié est l'un des hits de cette année sur Nintendo Switch. Frais drôle et spectaculaire, le nouveau jeu de la petite boule rose est incontestablement une réussite. Kirby s'y montre toujours aussi irrésistible, notamment grâce au Transformisme, une nouvelle capacité qui permet à notre héros de recouvrir des objets pour en prendre le contrôle. Si comme nous vous êtes fans, vous ne pourrez que craquer en découvrant une nouvelle série de goodies conçus pour le 30eme anniversaire de la licence et repérée sur Twitter. On y trouve notamment des peluches Kirby transformé en voiture ou en ampoule. Disponibles sur le site japonais Aitaikuji, les goodies et les peluches sortiront en décembre 2022 avec possibilité d'expédition à l'étranger (avec un délai variant entre deux et douze semaines.) retrouvez quelques images de ces adorables goodies sur cette page et plus encore sur le site Aitaikuji.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite toujours disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre test complet à lire ICI. Par ailleurs, un "nouveau" jeu Kirby, Kirby's Return to Dream Land Deluxe, sortira l'année prochaine . Voir les détails ICI.

