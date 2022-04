Kirby récompensé aux derniers GRAMMYs - Consécration pour The 8-Bit Big Band

Décidément, le monde voit la vie en Kirby ! Hier se déroulait à Las Vegas, la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards qui récompense tous les ans les meilleurs enregistrements, compositions et artistes musicaux de l'année. Parmi les grands gagnants de la soirée, on trouve notamment le jazzman, Jon Batiste et le groupe Silk Sonic de Bruno Mars. Mais plus étonnant, la petite boule rose de HAL Laboratory se retrouve récompensée grâce au groupe The 8-Bit Big Band qui reçoit le prix du "Meilleur Arrangement - Instrumental ou A Capella" pour sa version revisitée du morceau Meta Knight's Revenge du jeu Kirby Superstar. Pour mémoire, Kirby Superstar est sorti au milieu des années 90 sur Super Nintendo. Il est aussi connu en Europe sous le titre de Kirby's Fun Pak et a eu droit à un remake sur NDS. C'est une vraie surprise de retrouver ce titre dans une telle cérémonie et plus simplement même, un jeu vidéo. Cela montre à quel point le 10eme art est désormais reconnu. C'est aussi une consécration pour The 8-Bit Big Band, un super big band réunissant des musiciens du monde entier passionnés par les jeux vidéo qui depuis des années propose des tas de morceaux 8-Bit revisités sur leur chaîne Youtube.

En attendant d'aller y faire un tour, nous vous invitons à découvrir ci-dessous la version récompensée de The 8-Bit Big Band de Meta Knight's Revenge arrangée par Charlie Rosen et Jake Silverman. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

CET ARRANGEMENT A ÉTÉ NOMINÉ POUR GAGNÉ UN GRAMMY AWARD 2022 ! Dans la catégorie "Meilleur Arrangement - Instrumental ou A Capella" ! Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent et nous soutiennent !! Tellement STOKED d'avoir l'incroyable compositeur/claviériste Button Masher dans cet arrangement fou de Jazz Fusion Big Band de Meta Knight's Revenge de Kirby Superstar ! Mon entrée préférée dans la série. L'arrangement original a été fait par Button Masher et il a été assez généreux pour me permettre de l'étendre pour notre orchestre complet ! Il y a des lignes de cor vraiment flamboyantes ici en plus des réharmonisations incroyables de Button Mashers !! Aussi juste pour le dire, cette vidéo a été enregistrée il y a bien plus d'un an et demi bien avant l'ère du COVID ! Alors ne vous inquiétez pas pour la sécurité Beaucoup de nouvelles vidéos arrivent alors assurez-vous d'aimer et de vous abonner ! Suivez The 8-Bit Big Band sur les réseaux sociaux pour une vidéo des coulisses et des mises à jour sur les nouveautés !

The 8-Bit Big Band" est un orchestre jazz/pop de 30 à 65 membres qui s'est formé pour célébrer et réaliser certains des meilleurs thèmes de la musique de jeux vidéo de toutes les consoles et de toutes les époques arrangés dans un grand ensemble Jazz/Pop/Rock ! Mélangeant des thèmes musicaux intemporels de Nintendo, Sega, Playstation, et plus encore en les réarrangeant dans les genres et les styles de toutes les inspirations musicales, le 8-Bit Big Band compte des membres du monde entier, mais la plupart résident principalement à New York. , et font partie des musiciens et interprètes les plus recherchés. Chef d'orchestre/Arrangeur/Orchestré par : https://www.youtube.com/user/CRosenMusic

Pour rappel, Kirby est actuellement sur Nintendo Switch avec Kirby et le Monde Oublié. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre test complet à lire ICI.

