Pokémon Arceus, Mario Strikers, Splatoon 3, Kirby... Quelques chiffres de ventes de jeux Nintendo Switch en France

Dans un article publié par Le figaro.fr, le directeur général de Nintendo France, Philippe Lavoué a dévoilé les bons chiffres de vente de la Nintendo Switch en France en 2022 (voir les détails ICI.) Il en a aussi profité aussi pour divulguer quelques chiffres concernant les ventes de jeux (en physique uniquement) sur Switch l'année dernière . Ainsi les jeux Pokémon ont fait un véritable carton s'octroyant les deux meilleures places des ventes suivie par l'inusable Mario Kart 8 Deluxe qui continue de cartonner au point que désormais plus d'un possesseur de Switch sur deux posséderait aussi le jeu ! Contre toute attente, on retrouve ensuite Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League Football.. Mais aussi Kirby et le Monde Oublié. Retrouvez la liste des meilleures ventes de jeux Switch en France en 2022 (et leurs chiffres de ventes) ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires;.

Chiffres de ventes de jeux Switch en 2022 publiés par Le figaro.fr :

Source : Lefigaro