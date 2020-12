Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 49 en France - Animal Crossing : New Horizons encore une fois en tête de ce classement

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 49 (du 30 novembre au 4 décembre 2020 ) qui nous est proposé, avec Animal Crossing : New Horizons encore une fois en tête de ce classement.

Cette semaine nous avons un classement plutôt homogène avec du Nintendo, EA, Activision et Ubisoft. Nous retrouvons encore une fois les plus gros jeux sortis cette année à savoir Animal Crossing : New Horizons en première position pour la deuxième fois consécutif et Mario Kart 8 Deluxe en seconde position. Suivi de jeux sur la plateforme PS4 à avoir FIFA 21 à la troisième place, rattrapé par Call of Duty : Black Ops Cold War à la quatrième position et pour finir Assassin's Creed Valhalla qui se place à la cinquième position. En bref, un classement majoritairement inchangé mais qui pourrait être perturbé par les résultats des ventes de Cyberpunk 2077 prochainement. Affaire à suivre...