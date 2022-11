Animal Crossing : New Horizons devient le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire du Japon

Un record vient de tomber en ce début de mois de novembre. Après être resté numéro 1 depuis des années, Pokémon Vert / Rouge et Bleu viennent de céder leur titre de jeu le plus vendu de l'histoire du Japon, en faveur de Animal Crossing : New Horizons. La simulation de vie de Nintendo vient en effet se se hisser au sommer de ce prestigieux classement avec un total de 10 450 000 d'unités écoulées au Pays du Soleil Levant.

A quoi pouvons-nous finalement attribuer ce record de vente ? Est-ce que comme nous lors du premier confinement suite au Covid les japonais se sont rués sur Animal Crossing : New Horizons afin de passer le temps ? Est-ce que les joueurs sur Nintendo DS et 3DS ont petit à petit migré sur la Nintendo Switch ces dernières années ? En tous les cas, cela faisait 25 ans que la première génération de jeux Pokémon était au sommet de ce classement.

Animal Crossing; New Horizons

