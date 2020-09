Animal Crossing : New Horizons tout savoir sur les plans de bricolage d'automne avec les pommes de pin et les glands

C'est déjà l'automne dans Animal Crossing : New Horizons et avec cette nouvelle saison les pommes de pin et les glands font leur apparition. Pour en trouver il suffit de secouer les pins (pour les pommes de pin) et les arbres (pour les glands) entre le 1er septembre et le 31 octobre dans l'hémisphère nord et entre le 1er mars et le 31 avril dans l'hémisphère sud. Par contre, autant être prévenu : il faut s'armer de patience mais aussi de son filet car en secouant les arbres, on a tendance à tomber plus facilement sur des abeilles ! A part ça, 11 nouveaux plans de bricolage saisonnier font leur apparition dans la foulée; des plans que vous trouverez principalement dans les paquets volants sachant que sur les 11 plans, deux nécessitent d'avoir des feuilles d'érables qui, par contre, ne pourront être ramassés qu'en novembre (dans le nord) et en mai (dans le sud.)

Retrouvez sur cette page les images de ces nouveaux objets (dont un arche, un mobile, des tas de feuilles, des jouets en bois, etc) sachant que si vous voulez tous les fabriquer il vous faudra avoir ramassé 31 pommes de pin et 35 glands ! A noter que d'autres recettes avec d'autres ingrédients de saison (avec des champignons) seront disponibles un peu plus tard...

Pour finir, n'oubliez pas qu'en ce moment, en plus de la Hotte à raisin (voir ici) il est possible d'obtenir dans les articles saisonnier un tapis lune (voir notre vidéo sur cette page.)

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.