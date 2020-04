Animal Crossing : New Horizons : un gâteau qui reproduit le Nookphone avec application

Depuis sa sortie, fin mars dernier, Animal Crossing : New Horizons n'en finit plus d'alimenter le fil des news. Aidé par une conjoncture aussi inattendue et dramatique qu'exceptionnelle qui a permis au jeu d'être découvert par énormément de monde et notamment par des personnes qui n'y aurait sans doute jamais prêté attention, le titre de la Nintendo Switch s'est imposé en quelques semaines comme un des éléments incontournables de ces semaines de confinement (quasi) mondial. Ainsi, Animal Crossing : New Horizons est rapidement sorti du cadre des jeux vidéo pour investir celui de la vie quotidienne de millions de joueurs qui s'en sont emparés pour en faire des chansons, des blagues, des jeux télévisés ou encore pour lancer des messages politiques..

Aujourd'hui, on découvre que le jeu a aussi inspiré un superbe gâteau reprenant le menu du Nookphone avec toutes ses applications. Un gâteau confectionné (on imagine) avec amour par la femme du rédacteur Chris Schilling qui, avant de le manger, a eu la bonne idée de le partager sur les réseaux, avec les joueurs du monde entier.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Look at this brilliant NookPhone cake my amazing wife made. pic.twitter.com/gSTTRiVecC