Animal Crossing : New Horizons pulvérise le record mondial de ventes numériques

Sorti le 20 mars dernier , au moment même ou la majorité des pays du monde décidaient de confiner leur population et de fermer leurs écoles et tous les commerces jugés "non essentiels", Animal Crossing : New Horizons n'a pas eu un lancement ordinaire, c'est le moins que l'on puisse dire.

Cependant, si on en croit les chiffres de ventes publiés par Superdata Research, cela ne l'a pas empêché de pulvériser les records de ventes- au contraire même ! En un mois Animal Crossing : New Horizons a vendu 5 millions d'exemplaires en téléchargement ce qui est plus que n'importe quel autre jeu vidéo de l'histoire ! Animal Crossing : New Horizons établit donc un nouveau record mondial en matière de ventes mensuelles de jeux numériques (sachant que le précédent record était détenu par Call of Duty: Black Ops III)

Retrouvez ci-dessous tous les détails dans le rapport de Superdata Research.

Animal Crossing: New Horizons a vendu plus d'unités numériques en un seul mois (5,0 millions) que n'importe quel autre jeu de console de l'histoire. Le titre publié par Nintendo a battu le record des ventes mensuelles de jeux numériques sur consoles détenu auparavant par Call of Duty: Black Ops III. Les ventes d'Animal Crossing: New Horizons correspondent à peu près aux ventes numériques du premier mois de Super Smash Bros.Ultimate et de Pokémon Sword and Shield réunis. La combinaison des conditions mondiales exceptionnelles et du cadre relaxant du jeu a probablement séduit les personnes coincées à la maison. Les fermetures de magasins "en dur" impliquent également qu'une proportion plus élevée de consommateurs ont acheté le jeu numériquement par rapport aux titres Switch précédents.

Source : Superdataresearch