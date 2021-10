Le Direct spécial Animal Crossing : New Horizons Direct vous donne rendez-vous

Annoncé dans le dernier Nintendo Direct en date, le Animal Crossing : New Horizons Direct vient de prendre date. Ce sera donc le vendredi 15 octobre prochain à 16 heures que nous aurons droit à une présentation des nouveautés à venir en novembre (et peut-être plus tard) dans le jeu. Durant une vingtaine de minutes les développeurs nous présenteront probablement le nouveau café en détail avec peut-être quelques surprises à prévoir.

Qu'attendez-vous du direct du second jeu le plus vendu de tous les temps sur Nintendo Switch ? Nul doute que beaucoup de joueurs reprendront subitement leurs aventures tropicales à l'arrivée des nouveautés.