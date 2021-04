Animal Crossing : New Horizons : la mise à jour de mai est disponible - quelles sont les nouveautés ?

Comme annoncé il y a peu, Animal Crossing : New Horizons vient de recevoir sa mise à jour pour le mois de mai. Une mise à jour qui annonce le retour du labyrinthe du1er mai , de la Journée internationale des musées ou encore de la « saison des mariages» ; des évènements déjà présents l'année dernière et qu'il faut donc s'attendre à retrouver chaque année. Cependant pour ne pas lasser les premiers joueurs, Nintendo a annoncé des petits changement par rapport à l'année dernière. Les événements du " 1er mai , de la Journée internationale des musées et de la « saison des mariages»" ont ainsi été "mis à jour" laissant penser qu'il y aura des différences et de nouveaux articles saisonniers ont été ajouté au Nook Shopping notamment un pour "la course au fromage" (22 mai - 31 mai.) En outre la mise à jour a corrigé quelques petits soucis de gameplay. Retrouvez tous els détails ci-dessous. Et sinon, pour avoir le programme détaillé des évènements du mois de mai, rendez-vous sur notre news spéciale.

