Animal Crossing : New Horizons : toutes les nouveautés et tous les détails de la mise à jour de mai

Les saisons se suivent dans Animal Crossing : New Horizons et ne se ressemblent pas tout à fait. La preuve avec la prochaine mise à jour du jeu qui sera disponible dès le 28 avril et qui annonce les nombreux évènements du moi de mai à commencer par l'escapade du 1er mai et la saison des mariages. Si vous avez acheté le jeu à sa sortie, vous connaissez déjà tout ça... Cependant, Nintendo annonce quelques petits changements et notamment de nouveaux articles saisonniers. En attendant de découvrir tout ceci, retrouvez le détail de cette mise à jour et tous les évènements à venir ci-dessous.

