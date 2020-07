Hamilton : la comédie musicale à succès recréée dans Animal Crossing : New Horizons

Hamilton est une comédie musicale de Lin-Manuel Miranda qui revisite la vie du père fondateur de l’Amérique Alexander Hamilton en version rap et R&B. C'est l'un des gros succès de Broadway de ces dernières années mais depuis quelques semaines , la pièce connaît une deuxième carrière fulgurante suite à l'arrivée de sa captation sur Disney +. Au départ prévu pour une sortie en salles avant que la pandémie de Coronavirus n'en décide autrement, la pièce est désormais l'un des plus gros succès de la plateforme de vidéo par abonnement de Disney. Son succès est tel que la comédie musicale fait désormais l'objet d'hommages et de parodies en tous genres sur le net.

C'est ainsi qu'on découvre aujourd'hui une nouvelle version d 'Hamilton recréée dans Animal Crossing : New Horizons ! Le résultat est plutôt pas mal mais comme d'habitude nous vous en laissons juge avec trois vidéos ci-dessous.

