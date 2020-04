Tom Nook serait un incompris selon les créateurs d'Animal Crossing

Tom Nook est un des personnages phares de la licence Animal Crossing et une nouvelle fois, il a un rôle crucial dans Animal Crossing : New Horizons puisque c'est lui qui prête les clochettes nécessaires à son installation sur l'île mais aussi pour tous les travaux que l'on peut entreprendre. S'il a l'air plutôt jovial et sympathique de prime abord, au fil des itérations, Tom Nook s'est construit une réputation de personnage vénal et uniquement intéressé par l'argent notamment à cause des sommes exorbitantes qu'il exige parfois.Une vision amplement partagée sur le net ou l'on ne compte plus les détournements et les memes montrant Tom Nook toujours plus assoiffé de clochettes (voir quelques exemples ci-dessous.)

Mais pour la réalisatrice Aya Kyogoku et le producteur du jeu Hisashi Nogami c'est une vision injuste et Tom Nook est juste un incompris ! Dans une entrevue au site The Verge, publiée le mois dernier, les deux créateurs défendent leur personnage en assurant que c'est "un type bien", "très attentionné" et "vraiment génial" et qu'il n'est pas gourmand mais simplement prudent avec l'argent !

Pour Aya Kyogoku, Tom Nook est en outre très important dans le jeu car il oblige les joueurs à s'impliquer. Sans les énormes prêts à rembourser, les joueurs ne passeraient peut-être pas autant de temps à pêcher, à creuser ou à chasser les insectes. Les joueurs ont une perception négative de Tom Nook (au contraire de Marie par exemple) pourtant il reste toujours joyeux et ne se fâche jamais même lorsque l'on met du temps à le rembourser. Il ne met pas la pression aux joueurs. Et Aya Kyogoku de conclure "si nous pouvions tous essayer d'être un peu plus responsables et le rembourser, cela pourrait le rendre un peu plus heureux."