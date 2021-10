Animal Crossing : New Horizons - Happy Home Paradise sera la seule et unique extension payante du jeu

Dans un entretien avec le site Américain IGN, Nintendo a répondu à une épineuse et brûlante question, " L'extension à venir Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise sera-t-elle la seule et unique extension que le jeu Animal Crossing : New Horizons connaîtra ?" et la réponse est sans appel. Oui, Animal Crossing : New Horizons ne connaîtra pas d'autres extensions payantes. Voilà qui est clair, nous assistons donc à la fin du suivi régulier du jeu après une première confirmation que le jeu ne connaîtra plus de mise à jour gratuite de contenu, voilà la confirmation que le jeu ne connaîtra pas non plus de mise à jour de contenu payante passée la fatidique date du 5 novembre prochain qui marquera simultanément l'arrivée de la dernière vague de contenu supplémentaire gratuit mais aussi l'arrivée du DLC Happy Home Paradise.

Voici l'intégralité des propos de Nintendo à IGN traduit par nos soins :

"La mise à jour gratuite lancée le 5 novembre sera la dernière mise à jour de contenu gratuite majeure. Nous espérons que les joueurs continueront à profiter de leur vie insulaire en temps réel et au fil des saisons. Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise introduit une nouvelle expérience de jeu dans laquelle le joueur rejoint l'équipe de "Paradis sur mesure" et aide à faire de la résidence de rêve de ses clients une réalité. Il s'agit d'une mise à jour majeure d'Animal Crossing: New Horizons qui va offrir aux joueurs une expérience de jeu distinctive et différente. Par conséquent, il était logique de l'inclure en tant que premier et unique DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons."

Rappelons que l'extension coûtera 24,99 euros sur l'eShop dès le 5 novembre et qu'elle sera accessible "gratuitement" pour les abonnés du service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui coûte quant à lui soit 39,99 euros par an pour l'abonnement individuel soit 69,99 euros par an pour l'abonnement familial qui peut regrouper jusqu'à 8 joueurs.

Source : Ign