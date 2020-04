Guide pour reconnaître les fausses œuvres d'art dans Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons a eu droit à une belle mise à jour, hier (voir tous les détails ici.) Parmi, les nouveautés, le retour de Rounard qui vend des œuvres d'art, (des tableaux et des statues célèbres) permettant notamment de garnir la nouvelle galerie du musée de Thibou. Le problème c'est que Rounard est un filou qui a tendance à nous refourguer des contrefaçons et qu'il est donc possible de se faire arnaquer lorsqu'on lui achète une oeuvre.

Pour éviter cela, il faut toujours bien inspecter les œuvres d'art que l'on souhaite acquérir avant de lâcher ses précieuses clochettes. Quelque fois la contrefaçon est évidente, d'autres fois elle l'est beaucoup moins ! Pour vous aider a vous y retrouver, un membre du forum Reddit a fait la liste des œuvres qui ont droit à une contrefaçon (sachant que toutes les œuvres présentes dans le jeu n'en n'ont pas forcément) en mettant en évidence le détail qui les trahit. Retrouvez les images de ces contrefaçons avec leurs explications ci-dessous.