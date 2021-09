Animal Crossing New Horizons - Omaké Books dévoile son nouveau guide : 100 nouveaux trucs à savoir pour bâtir son petit coin de paradis

Animal Crossing : New Horizons est un jeu proposant tellement de contenu qu'il peut être difficile pour les joueurs de ce repérer convenablement pour pouvoir bâtir son île de rêve. Pour aider les joueurs, Omaké Books avait lancé en janvier 2001 un petit guide non-officiel dédié au jeu, intitulé 100 trucs à savoir pour bâtir son petit coin de paradis.

Visiblement satisfait des ventes de ce premier ouvrage, et compte tenu que Nintendo a continué à proposer de nouvelles fonctionnalités dans Animal Crossing : New Horizons au fil des mois, il était donc normal qu'un nouvel ouvrage pointe le bout de son nez. Annoncé ce jour, 100 nouveaux trucs à savoir pour bâtir son petit coin de paradis est dès à présent en précommande sur le site de Omaké Books. Le livre est proposé au prix de 8,90€ et sera disponible à partir du 30 septembre 2021 .