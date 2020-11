Animal Crossing : New Horizons - la mise à jour de Noël disponible le 19 novembre - toutes nos informations

La saison des chocolats chauds, du partage et des illuminations de Noël approche à grands pas et qui dit nouvelle saison dit nouvelle mise à jour sur Animal Crossing : New Horizons. Annoncée il y a plusieurs mois de cela, cette prochaine mise à jour ajoutera au jeu divers contenu lié aux fêtes de fin d'année. Les joueurs à travers le monde ne devront pas attendre longtemps car celle-ci est prévue pour ce jeudi 19 novembre 2020 . Dans cette nouvelle mise à jour gratuite, deux événements majeurs inédits sont prévus jusqu'à la fin de cette année 2020.

Evénement n°1 : Jour du partage / Thanksgiving (26 novembre 2020) :

Faites la rencontre de Dindou le chef cuistot : en tant que chef cuisinier son but est de préparer un bon festin pour Thanksgiving ! Apportez à Dindou les ingrédients dont il a besoin pour réaliser le plat ultime

Evénement n°2 : Jour des cadeaux (24 décembre 2020)

Faites la rencontre de Rodolphe le renne : Rodolphe est de passage sur votre île, dans la peau d'un père Noël votre but sera de distribuer des cadeaux à vos habitants la veille de Noël

Mais ce n'est pas tout, de nouveau contenu sera aussi disponible avec cette mise à jour :

Modification de l'apparence de votre île : votre île se métamorphosera pour donner place à une île recouverte de neige

votre île se métamorphosera pour donner place à une île recouverte de neige Nouveaux objets : avec l'approche de Noël, de nouveaux objets vont faire leur arrivée (Bonhomme de neige, sapin de Noël, flocon de neige, etc.)

avec l'approche de Noël, de nouveaux objets vont faire leur arrivée (Bonhomme de neige, sapin de Noël, flocon de neige, etc.) Nouveaux vêtements : déguisez-vous en père Noël

déguisez-vous en père Noël 9 nouvelles mimiques : "S'asseoir", "Bye Bye", "Photo", "Snif Snif", "Gymnastique", "Yoga", "Et voilà", "Enthousiasme", "Ta-daaa"

"S'asseoir", "Bye Bye", "Photo", "Snif Snif", "Gymnastique", "Yoga", "Et voilà", "Enthousiasme", "Ta-daaa" Nouvelles coupes de cheveux : disponibles via un miroir en jeu

disponibles via un miroir en jeu La possibilité d'augmenter l'espace de rangement de sa maison (jusqu'à 2400 objets) : allez voir Tom Nook à la mairie pour lui demander d'augmenter votre espace de stockage de votre foyer

allez voir Tom Nook à la mairie pour lui demander d'augmenter votre espace de stockage de votre foyer Transfert de données de sauvegarde : une fonctionnalité souhaitée depuis longtemps et qui permettra aux joueurs de pouvoir transférer leurs données de sauvegarde sur une autre Nintendo Switch

: une fonctionnalité souhaitée depuis longtemps et qui permettra aux joueurs de pouvoir transférer leurs données de sauvegarde sur une autre Nintendo Switch Et pleins d'autres surprises !

Ce n'est pas tout, Nintendo nous donne rendez-vous vers le début du mois de Janvier 2021 avec encore une fois une nouvelle mise à jour gratuite. Les événements s'enchainent sur Animal Crossing : New Horizons et Nintendo semble déterminé à vouloir garder leurs joueurs actifs sur son dernier best-seller. Si cela vous intéresse, retrouvez la vidéo résumant cette mise à jour ci-dessous. Que pensez-vous de ce nouveau contenu ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

L'hiver approche ! Préparez-vous à déguster de bons petits plats et à voir l'arrivée des premières neiges avec la nouvelle mise à jour gratuite d'Animal Crossing: New Horizons, disponible jeudi !

Source : Youtube