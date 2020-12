Animal Crossing New Horizons se prépare à fêter une nouvelle année

Un an déjà que le jeu est sorti Neuf mois déjà que le jeu est sorti et pour l'occasion Animal Crossing: New Horizons revient sur cette année écoulée in-game en vidéo avant de se préparer à en vivre une année de plus en 2021 ! Printemps, été, automne et enfin hiver, le monde d'Animal Crossing nous en a fait voir de toutes les couleurs depuis sa sortie le 20 mars dernier . L'année 2020 (si riche en événements dans le monde réel) même si elle n'a pas été des plus réjouissante, a été des plus resplendissante dans le monde de Tom Nook ! Collecte, jardinage, plongée, aventures en tous genres ou encore farniente, étaient de la partie sur vos îles paradisiaques !

Nintendo vient donc de publier une vidéo afin de revenir sur ces neuf mois passés sur le jeu en 2020 avant de dire adieu à cette année chaotique. Cet aurevoir se fera encore une fois en jeu avec un décompte sur la place de votre village (visible à la fin de la vidéo) afin de réveillonner avec vos habitants favoris. Nintendo profite ainsi de sa licence de simulation de vie (aux millions d'exemplaires vendus) pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année en vidéo. C'est aussi une belle occasion pour revenir sur les nombreux événements qu'a connu le jeu depuis son lancement mais aussi pour vous rappeler que bien d'autres choses vous attendront encore l'année prochaine sur votre jeu favori !

Rendez-vous donc en 2021 sur Animal Crossing: New Horizons ! Et vous, quel a été votre meilleur souvenir sur le jeu ? N'hésitez pas à nous le partager en commentaire !

Quel est votre souvenir favori dans #AnimalCrossingNewHorizons jusqu'à présent ? pic.twitter.com/WnWEr78eYY — Nintendo France (@NintendoFrance) December 9, 2020

Source : Youtube