Animal Crossing : New Horizons : un développement de près de huit ans

C'est LE jeu du moment sur Nintendo Switch et peut-être même toutes consoles confondues : Animal Crossing : New Horizons . Un titre qui s'est fait attendre mais qui ne pouvait pas mieux tomber qu'en cette période de confinement ou les journées paraissent parfois bien longues... Initialement prévu pour une sortie l'année dernière, le jeu avait finalement été reporté au mois de mars 2020 pour être finalisé... Pourtant si on se fie aux informations publiées par le Washington Post, les développeurs ont eu tout le temps pour peaufiner leur jeu puisque son développement aurait commencé peu après la sortie japonaise d'Animal Crossing : New Leaf ... C'est à dire en 2012 ! Il aura donc fallu huit ans pour que le titre arrive enfin sur nos Nintendo Switch... II est vrai qu'entre temps la Wii U a eu quelques soucis et ceci explique peut-être cela...

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.