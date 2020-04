Animal Crossing : New Horizons fait un carton aux Etats-Unis

Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis maintenant plus d'un mois, et il semblerait que le jeu se vende par palette, malgré la situation de crise mondiale. C'est notamment le cas aux Etats-Unis, ou il était le jeu le plus vendu du mois de mars, alors qu'il est sorti le 20 mars. Mais les records de ventes du jeu sur le territoire américain ne s'arrêtent pas là, puisque le jeu est le 3ème meilleur démarrage d'un jeu Nintendo aux Etats-Unis, derrière Super Smash Bros. Ultimate et Super Smash Bros. Brawl !

Ainsi, le démarrage de Animal Crossing : New Horizons aux Etats-Unis est meilleur que le démarrage de n'importe quel jeu Mario ou Zelda ! Le jeu est même le 2ème jeu le plus vendu de 2020 là-bas, derrière Call of Duty : Modern Warfare. Si on peut supposer sur le fait que la durée de vie conséquente du jeu a séduit les joueurs confinés à travers le monde, le jeu est vraiment en train de marquer l'histoire de sa licence en tant que meilleur démarrage de la série Animal Crossing, étant donné qu'il est déjà le jeu Animal Crossing le plus vendu aux Etats-Unis.