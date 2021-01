Animal Crossing : New Horizons - Jennyfer s'associe avec Nintendo et créer une nouvelle collection de vêtements

Parce que l'univers du jeu vidéo ne concerne évidemment pas que les hommes, la nouvelle que nous allons vous relayer aujourd'hui pourrait réjouir certaines joueuses et fans de Big N. Avec le succès retentissant et international d'Animal Crossing : New Horizons, la marque de vêtements Jennyfer s'est allié avec Nintendo pour créer une nouvelle collection inédite aux couleurs d'Animal Crossing : New Horizons.

En l'occurrence, ce sont au total 6 nouveaux vêtements (tee-shirts, sweats) qui vous attendent sur le site (voir images ci-dessous). Une occasion en or si vous cherchez de quoi vous vêtir en ces jours ou pour offrir à votre moitié ou fille.