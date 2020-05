Animal Crossing : New Horizons reçoit une nouvelle mise à jour qui corrige "quelques bugs"

Comme cela arrive régulièrement, Animal Crossing : New Horizons vient de recevoir une petite mise à jour qui le fait passer en version 1.2.1 b . Officiellement pas grand chose si ce n'est que le patch "corrige quelques bugs"... Si pour l'instant, nous n'avons pas plus de précisions, on peut penser que la mise à jour supprime les derniers glitchs de duplication dont celui-ci mais rien n'est sûr au moment de la rédaction de cette news... La mise à jour est obligatoire pour continuer à jouer en ligne et il est impossible de continuer à jouer avec d'autres joueurs n'ayant pas mis leur jeu à jour. Restez à l'écoute pour plus de détails.

