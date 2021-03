Animal Crossing : New Horizons : nouveaux objets pour la Fête des Œufs de retour le 4 avril

Animal Crossing : New Horizons a désormais un an ! Si vous avez acheté le jeu le jour de son lancement l'année dernière , vous connaissez déjà donc le programme qui vous attend dans les mois à venir. Pour autant, le jeu pourrait bien recevoir de nouvelles mises à jour ajoutant de nouveaux contenus, modes et personnages comme cela a été le cas pour Animal Crossing : New Leaf, l'épisode précédent sorti sur 3DS en 2013 et qui trois ans plus tard était transformé en Animal Crossing : New Leaf - Welcome amiibo. En attendant de le découvrir, c'est la fête des œufs qui revient le 4 avril prochain . Pour autant, vous pouvez dés à présent partir à la chasse aux œufs sur la terre, dans les airs, dans les arbres et même dans l'eau ! Pour mémoire, nous vous avions fait un petit guide ICI.

Vous pouvez aussi depuis le 28 mars , retrouver chaque jour un article spécial dans la boutique de Méli et Mélo. Retrouvez ces objets en détails et en images ci-dessous et dans notre vidéo spéciale.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet