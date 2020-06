Marie est-elle le personnage le plus agaçant et détesté d'Animal Crossing : New Horizons ?

A priori, Marie fait partie des personnages les plus populaires de la série Animal Crossing... Cependant, il semblerait que le succès sans précédent d'Animal Crossing : New Horizons au Japon ait changé quelque peu les choses... En effet, si on s'attarde sur les termes associés à Marie (ou Shizue en japonais) dans ses meilleures suggestions de recherche sur Twitter au Japon, on se rend compte que le personnage agace voire horripile au point que certains la détestent ! Il semblerait que ses interventions quotidiennes à chaque nouvelle journée durant lesquels elle nous parle de ses parents ou de ses émissions télé préférées soient diversement appréciées, beaucoup les trouvant inutiles. En outre, beaucoup remarquent que Marie ne fait que parler d'elle et qu'à part ça, elle ne fait pas grand chose... Il est vrai que son rôle est plutôt limité dans le jeu...

Alors Marie est-elle adorable ou agaçante voire peut-être un peu des deux ? A vous de nous le dire en commentaire.

