Animal Crossing : New Horizons : pour le Black Friday, Tom Nook lance les promotions du "Nook Friday"

Aujourd'hui, c'est le Black Friday, une journée de promotions "monstres" qui est une tradition américaine avant Thanksgiving mais qui depuis quelques années est devenu un phénomène mondial. L'occasion pour les grandes enseignes, d'écouler leur stock et pour les acheteurs de faire de bonnes affaires. Sur Nintendo Switch, il y a d'ailleurs en ce moment les Cyber-Offres, des promotions sur près de 1000 titres eShop.

Devant un tel phénomène, l'iconique Tom Nook du non moins iconique Animal Crossing ne pouvait pas rester sans rien faire et c'est ainsi que depuis aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre prochain , Animal Crossing : New Horizons accueille le "Nook Friday", une campagne de promotion permettant d'obtenir des articles à - 30% dans la boutique de Tom Nook. Alors êtes-vous prêt à vous faire arnaquer faire des affaires ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, pour tout savoir sur les ultimes transformations d' Animal Crossing : New Horizons, rendez-vous sur notre news spéciale. Notre test du jeu est, sinon, toujours à lire ICI.

