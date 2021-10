Raymond, Monica, Laura, Bouloche... Découvrez les 48 nouvelles cartes amiibo Animal Crossing série 5

Il était étonnant qu'avec le succès d'Animal Crossing : New Horizons que Nintendo n'ait pas encore sorti une nouvelle série de cartes amiibo. Ce sera chose faîte dè s le 5 novembre en même temps que l'arrivée de toutes les nouveautés, décrites dans notre news spéciale ICI. Ce jour là 48 nouvelles cartes amiibo Animal Crossing série 5 seront disponibles à la vente. Evidemment, on y retrouvera les nouveaux personnages du jeu comme Morris, Rodrigue, Follet, Djazon ou encore Porcelette ainsi que les nouveaux habitants comme Raymond, Laura, Monica, Jennifer ou encore Capri.

En Europe, nous aurons el droit à des paquets de trois cartes, alors qu'aux Etats-Unis, ce sera des paquets de six cartes. En attendant, d'autres détails, retrouvez les 48 cartes en images ci-dessous et une présentation rapide.

