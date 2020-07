Rêve, feux d'artifice et sauvegarde : la deuxième mise à jour de l'été est disponible dans Animal Crossing : New Horizons

la partie 2 de la mise à jour de l'été d'Animal Crossing : New Horizons (voir ICI) est enfin disponible ! Vous allez pouvoir voir et même créer de superbes feux d'artifice, vous balader en rêve (grâce à Serena) dans les îles d'autres joueurs et aussi enfin pouvoir sauvegarder votre île ! Retrouvez le détail de cette mise à jour ci-dessous en attendant nos vidéos dans la journée.

Feux d'artifice - Tous les dimanches du mois d'août à 19:00, de sublimes feux d'artifice viendront illuminer le ciel de vos îles. Sur la place, vous pourrez également dépenser des clochettes pour obtenir des tickets de tombola qui vous permettront de remporter des objets festifs. Vous pourrez également personnaliser les feux d'artifice à l'aide de vos motifs persos.



Rêves - En vous couchant dans le lit à l'intérieur de votre maison, vous pourrez maintenant vous endormir.** Dans votre sommeil, vous rejoindrez un étrange royaume onirique où vous retrouverez votre guide, Serena. Serena vous permet de visiter d'autres îles en rêve, et vous propose également de faire visiter votre propre île à d'autres rêveurs. Les joueurs qui souhaitent partager leur île de cette manière recevront un code onirique, permettant à n'importe quel joueur de visiter en rêve l'île de quelqu'un d'autre.*** Lors de ces explorations oniriques, rien n'est permanent car les actions des joueurs ne sont pas sauvegardées, ils peuvent donc profiter de leur visite comme bon leur semble !



Service d'archivage et de restauration de l'île - Les abonnés Nintendo Switch Online pourront activer le nouveau service d'archivage de l'île, qui permet de sauvegarder les données de l'utilisateur et de l'île à intervalles réguliers sur un serveur en ligne. Les joueurs qui l'ont activé pourront retrouver leur petit coin de paradis insulaire en cas de perte, de dysfonctionnement ou de vol de leur console Nintendo Switch.



En cas de perte, de dysfonctionnement ou de vol de leur console, les joueurs sont invités à contacter le service consommateurs Nintendo, qui les aidera à restaurer les données de l'utilisateur et de l'île sur une nouvelle console Nintendo Switch ou sur leur propre console après réparation. Une fois les données de l'île et les données de joueur spécifiques restaurées, les joueurs pourront reprendre là où ils en étaient et continuer à développer leur île et sa communauté.****



Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site du service consommateurs de Nintendo. Le service d'archivage de l'île est distinct de la copie des données de sauvegarde dans le cloud déjà proposée aux abonnés Nintendo Switch Online dans certains logiciels Nintendo Switch. Une autre fonction spécifique à Animal Crossing: New Horizons et permettant aux joueurs de transférer leur utilisateur et leurs données de sauvegarde d'une console à l'autre devrait être proposée d'ici la fin de l'année. De nouvelles informations à ce sujet seront révélées ultérieurement.

