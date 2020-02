Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons à voir ICI dès 15 heures

Les fans d'Animal Crossing l'attendaient et le voilà ! Le Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons sera publié aujourd'hui à 15 heures. Retrouvez la vidéo sur cette page avec ces principales infos en attendant nos news dédiées dans la soirée. Alors quelle surprise Nintendo nous a-t-il concocté ? Nouveaux modes ? Nouveaux personnages ? Nouvel accessoire ou nouvelles cartes amiibo : tout est possible ! Retrouvez nous ici même dès 15 heures pour le découvrir en bonne compagnie ! Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter.