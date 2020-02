Animal Crossing Direct confirmé jeudi à 15 heures

On l'attendait : le voilà ! Malheureusement ce ne sera pas un Nintendo Direct classique mais bien comme les rumeurs le prétendaient, un Animal Crossing Direct ! La vidéo sera accessible dès le jeudi 20 février à 15h00 . Elle durera 25 minutes et sera évidemment entièrement consacrée à Animal Crossing : New Horizons.

Rendez-vous donc jeudi à 15h00 pour découvrir tout ce que le prochain Animal Crossing nous réserve. Alors votre body est-il ready ?

