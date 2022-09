Mario Kart 8 Deluxe Pass circuits supplémentaires - La troisième vague de course prend date

Il n'aura pas fallu attendre aussi longtemps que la dernière fois ! La troisième vague du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe a profité de ce Nintendo Direct pour annoncer sa fenêtre de sortie et montrer deux de ses huit prochaines nouvelles courses. Au menu de cette troisième vague attendue d'ici le 31 décembre 2022 (hiver 2022) les joueurs nostalgiques auront le bonheur de redécouvrir les Jardins Peach de Mario Kart DS et le Mont Festif de Mario Kart Tour.

Pour l'occasion Nintendo a concocté une courte bande-annonce pour rassurer les fans inquiets d'avoir encore à attendre des mois avant d'avoir des nouvelles du Pass circuits additionnels.

Des circuits supplémentaires vont faire leur arrivée cet hiver dans Mario kart 8 Deluxe avec la vague 3 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe*5. Cette troisième vague inclura huit circuits supplémentaires dont Mont festif, tiré de Mario Kart Tour et Jardin Peach, tiré de Mario Kart DS. Le Pass circuits additionnels est disponible à l’achat sur le Nintendo eShop, et il est aussi possible d’accéder à son contenu sans coût supplémentaire via un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.