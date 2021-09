Mario Golf: Super Rush reçoit son second DLC gratuit

Petite surprise de ce Nintendo Direct pour les fans d'Ace et de Birdie, Mario Golf : Super Rush va accueillir une mise à jour de contenu gratuite. D'ores et déjà disponible au téléchargement cette mise à jour amène avec elle de nouveaux personnages, Koopa et Ninji, et deux nouveaux parcours pour taper la balle entre amis. De plus vous aurez enfin la possibilité de changer le niveau de difficulté de vos ennemis en paramétrant leurs niveaux selon vos envies.

Rappelons que Mario Golf : Super Rush est disponible sur Nintendo Switch depuis le 25 juin dernier et avait déjà accueilli une mise à jour de contenu gratuite le 5 août dernier