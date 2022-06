Nintendo annonce un Nintendo Direct spécial Xenoblade Chronicles 3

Décidément, Nintendo aime bien prendre le contre-pied des attentes des joueurs... En effet, comme beaucoup de fans, on attendait un Nintendo Direct général, et Nintendo annonce finalement un Xenoblade Chronicles 3 Direct pour le mercredi 22 juin à 16h00 (heure de Paris.) Alors que le jeu sort dans un peu plus d'un mois, Nintendo présentera le jeu avec une vidéo de près de 20 minutes . Nous devrions en apprendre plus sur les personnages et le gameplay du jeu. Evidemment, on espère des surprises, peut-être une démo...

Pour découvrir ce Nintendo Direct spécial, rendez-vous ici même le 22 juin à 16h00 (heure de Paris.) Alors, Nintendo proposera-t-il malgré tout, la semaine suivante un Nintendo Direct général ? La question reste entière.

