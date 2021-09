Nintendo Direct : les nouveautés Nintendo et Nintendo Switch à découvrir ici à partir de minuit

C'est l'évènement à ne pas manquer : cette nuit Nintendo se lance dans la bataille en présentant son line-up de consoles et de jeux à venir. On vous a déjà dit ce que la rédaction en attendait dans notre article spécial. Désormais, on a plus qu'à patienter tranquillement et à attendre minuit (en France métropolitaine) pour que commence la vidéo. Comme toujours, nous vous ferons dans la foulée en temps (simili) réel, une news spéciale qui reprendra toutes les annonces qui seront ensuite détaillées avec des news dédiées. Alors votre body est-il ready ? On se calme et on boit frais à Saint-Tropez.

Rendez-vous ici même à minuit pour voir et commenter le nouveau Nintendo Direct.

Voir les prédictions de la rédaction ICI ainsi que les pronostics sur l'ultime combattant de Smash, là. Et si vous voulez découvrir la première annonce du Direct dévoilée prématurément par Nintendo, c'est par ici que ça se passe.

Retrouvez-ci dessous différents liens pour être sur de ne rien rater :

Et toujours :