Super Smash Bros. Ultimate : spéculations autour de l'ultime personnage en DLC

C'est l'une des annonces attendues du Nintendo Direct prévu cette nuit à minuit. Super Smash Bros. Ultimate devrait en effet nous révéler son ultime combattant. En effet, il reste encore un personnage du Fighters Pass Vol. 2 à être dévoilé. Ensuite, ce sera fini. Le jeu sera complet et Masahiro Sakurai pourra passer à autre chose. Alors qui succédera à Kazuya des jeux Tekken ? Difficile à dire Il ne reste à priori qu'une place alors qu'il y a tellement de prétendants possibles ! Depuis son lancement en décembre 2018 (et même avant puisque le jeu s'inscrit clairement dans la continuité de l'opus Wii U sort i 4 ans plus tôt ) Super Smash Bros. Ultimate fait figure d'anthologie et d'hommage aux jeux vidéo, et plus spécifiquement aux jeux Nintendo mais pas seulement. En effet, au cours des années, de nombreuses grandes licences tiers ont été invitées à participer au combat : Pac-Man, Bayonetta, Sonic, Castlevania, Banjo-Kazooie, Minecraft, Fatal Fury, Street Fighter, Mega Man, Metal Gear Solid, Dragon Quest, Minecraft, Persona et Final Fantasy; Etr bien plus encore via les trophées et les costumes mii permettant notamment de retrouver Travis Touchdown, Shantae ou encore CupHead !

On peut d'ailleurs s'attendre à une ultime salve de costumes Mii qui pourront faire office de lots de consolation. mais qui sera l'ultime combattant de l'ultime version de Super Smash Bros ? A la rédaction comme sur le net, les avis fusent. Notre Gg par exemple pense que cela pourrait être un personnage de Xenoblade X ou du prochain opus qui pourrait être dévoilé ce soir. Sinon, des combattants populaires de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau comme Impa ou Terrako seraient très appréciés. GG, comme d'autres ne peuvent s'empêcher de penser au tweet de Masahiro Sakurai sur Terminator... Se pourrait-il qu'un héros de cinéma fasse son apparition dans le jeu ? Ce serait une première. A moins qu'ils 'agisse plutôt d'un indice évoquant un robot... Un Chibi-Robo ? Ou alors c'est le signe avant coureur de l'arrivée imminente du Reginator dans le jeu !

A moins que le tweet n'annonce finalement l'arrivée d'une autre licence culte : Doom et son "Doom Guy". Parmi les personnages cités par de nombreux fans, on retrouve pèle mêle Sora de Kingdom Hearts, Phoenix Wright, l'avocat de la série ACE Attorney, Lara Croft de Tomb Raider, Master Chief de la licence HALO, Crash Bandicoot ou encore Rayman et même Goku de Dragon Ball. C'est vrai que c'est plutôt un personnage de manga mais il revient malgré tout souvent.

Personnellement, depuis l'épisode Wii U, je milite pour l'inclusion de la Barre de Pong (souvenez-vous) mais jusqu'à présent sans succès... Evidemment, il y a aussi un personnage qui est souvent cité, lui aussi jusque-là sans succès : Waluigi. Nintendo pourrait être tenté de faire plaisir aux fans en lui donnant enfin accès au roster du jeu même si, jusqu'à présent, il n'a jamais eu de jeu à lui, contrairement à Wario par exemple. Dans ce cas, d'ailleurs, ce serait peut-être un personnage "bonus" offert à tous et non l'ultime combattant du Fighters Pass Vol. 2. Avec Nintendo bien souvent lorsqu'il n'y en a plus, il y en a encore.

Cependant, qu'il y ait un ou deux personnages dévoilés ce soir, se sera (à priori) le (ou les) dernier(s.) Alors qui aura l'honneur de rejoindre le roster de Super Smash Bros. Ultimate ? Pour le découvrir mais aussi pour découvrir toutes les autres annonces de Nintendo, rendez-vous sur notre site ce soir à minuit ! En attendant, retrouvez nos souhaits et nos prédictions pour ce Direct d'automne. et comme toujours, n'hésitez pas à partager vos idées en commentaires.