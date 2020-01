Crash Bandicoot : prochain combattant DLC dans Super Smash Bros. Ultimate ?

Crash Bandicoot sera-t-il le premier nouveau combattant du Fighters Pass N°2 de Super Smash Bros. Ultimate ? C'est ce que prétend un certain MandyCan sur Twitter. Evidemment dit comme ça, on serait tenté de faire de l'ironie, en levant les yeux au ciel et en lançant un truc du genre "et pourquoi pas Mary Poppins ?" Mais lorsqu'on apprend que ce MandyCan avait affirmé en octobre 2019 qu'il savait que le dernier combattant du premier pass DLC serait Byleth (alors que personne n'aurait parié une cacahuète dessus) on a juste envie de lancer un AH ! façon Denis Brogniart. Se pourrait-il donc que Crash arrive dans Smash ?

En attendant d'avoir une confirmation- ou pas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez !

this is my last tweet regarding any leak until Crash is revealed for Fighter Pack 6.