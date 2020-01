Super Smash Bros. Ultimate x Fire Emblem : Three Houses : Byleth entre dans la bataille

Retour sur terre ou plutôt à la maison pour ne pas dire aux trois maisons avec la présentation du 5eme personnage du Fighters pass de Super Smash Bros. Ultimate. Oubliez toutes les prédictions spectaculaires et / ou fantaisistes (souvenez-vous) puisque ce cinquième épéiste n'est autre que Byleth (version homme ou version femme) de Fire Emblem : Three Houses. Forcément une déception pour ceux qui s'attendaient à un personnage plus surprenant... Retrouvez sa présentation ci-dessous et toutes les subtilités de son gameplay présentés dans la vidéo.

Ce 5eme personnage sera disponible le 29 janvier