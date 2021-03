Super Smash Bros. Ultimate : les amiibo Banjo & Kazooie, Terry et Byleth sont officiellement disponibles à l'achat

Non vous ne rêvez pas, 3 nouveaux amiibo vont leur entrée et il ne s'agit nul autre que Banjo & Kazooie de la série Banjo & Kazooie (facile), Terry de Fatal Fury et Byleth de Fire Emblem : Three Houses. Disponibles dès maintenant chez certains revendeurs , ces 3 derniers arrivants marquent la fin du premier Fighters Pass vol. 1 de Super Smash Bros. Ultimate en amiibo aux côtés de la Plante Piranha, Joker et du Héros.

Mais maintenant quelle est la suite des événements ? Au vu du succès de ces figurines, il ne fait aucun doute que Nintendo ne va s'arrêter en si bon chemin surtout après avoir délivré jusqu'à aujourd'hui tant d'amiibo auprès du grand public. Il nous reste plus qu'à nous armer de notre patience légendaire afin d'obtenir une quelconque officialisation de la part de Nintendo.

Retrouvez-les en images et en vidéo ci-dessous afin de vous donner une idée à quoi ressemblent ces trois nouveaux artefacts. Pour rappel, Super Smash Bros. Ultimate est disponible sur Nintendo Switch, retrouvez toutes nos dernières news et annonces ICI.

Merci à ggvanrom pour ces magnifiques photos

Trois nouveaux amiibo Super Smash Bros. sont maintenant disponibles : Banjo & Kazooie, Terry et Byleth ! pic.twitter.com/GFshZeivmW — Nintendo France (@NintendoFrance) March 26, 2021

Source : Smashbros