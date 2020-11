Super Smash Bros. Melee : l'événement The Big House annulé et les joueurs sont en colère contre Nintendo

Si vous êtes fans ou que vous suivez l'actualité de Super Smash Bros., vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux le hashtag #FreeMelee ces derniers jours. En effet, Nintendo of America vient récemment d'interdire un tournoi en ligne majeur du jeu aux Etats-Unis qui devait se dérouler du 4 au 6 décembre prochain . La cause proviendrait du fait que l'événement utilisait Slippi, un mode sur émulation de Super Smash Bros. Melee qui permettait aux joueurs de pouvoir jouer à distance. Pandémie oblige, un outil indispensable mais jugé ici par Big N comme étant une fraude.

Une initiative rationnelle et compréhensible de la part de Nintendo, rendant bon nombre de joueurs professionnels et fans de cet opus en colère, poussant certains d'entre eux à se tatouer "#FreeMelee" sur leurs corps (voir ci-dessous). Une bataille qui dure depuis des années entre la comunauté du jeu et Big N, ravivant ainsi certains souvenirs de l'époque où Super Smash Bros. Melee était banni de l'EVO.

Nintendo qui, de par cette action, semble être déterminé a supprimer la scène compétitive de Super Smash Bros. Melee, faisant actuellement de l'ombre à sa petite soeur à savoir Super Smash Bros. Ultimate. Est-ce là le début de la fin de Super Smash Bros. Melee ? Affaire à suivre...

Quel est votre avis sur le sujet ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

C'est avec le cœur brisé que The Big House vous annonce que nous avons reçu une lettre de mise en demeure de Nintendo of America pour annuler notre événement en ligne. Nous avons été informé que nous n'avons pas le droit d'animer et de retransmettre l'événement principalement à cause de l'usage de Slippi, malencontreusement, toutes nos compétitions sont aussi affectées. Nous sommes obligés de nous conformer à la demande et d'annuler The Big House Online pour Melee et Ultimate. Les informations de remboursement seront envoyés dans les bref délais. Nous nous escusons pour toutes les personnes impactées par cette nouvelle.