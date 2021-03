Super Smash Bros. Ultimate : Sakurai explique pourquoi Rex n'a pas été choisi en tant que combattant à la place de Pyra/Mythra

Si vous suivez un peu l'actualité Nintendo, il ne vous a pas échappé que Super Smash Bros. Ultimate s'est offert récemment une mise à jour incluant le dernier combattant du jeu (retrouvez toutes les informations ICI). Et il s'agit ni plus ni moins de Pyra/Mythra le 4ème combattant DLC du Fighters Pass vol.2 et le 79ème et 80ème combattant du jeu tout droit venu de Xenoblade Chronicles 2. Et là, si vous avez joué ou que vous vous êtes intéressé au jeu, quelque chose devrait vous "choquer". En effet, beaucoup de joueurs s'attendaient à ce que le héros principal Rex soit choisi pour représenter la série ce qui, vous l'aurez constaté, ne fûtt pas le cas (hormis un costume Mii).

C'est dans l'une des dernières chroniques de Famitsu, le journal japonais, que M.Sakurai en personne a expliqué que Rex et Pyra, à l'origine de la création, apparaissent sous la forme d'un personnage duo à l'instar des Ice Climbers. Cette idée a finalement été abandonnée au profit d'un changement de forme de Pyra/Mythra en raison des difficultés de développement. Retrouvez les raisons du pourquoi ci-dessous :

"Quand il a été décidé que nous allions créer un personnage de Xenoblade Chronicles 2, la toute première chose à laquelle j'ai pensé c'est comment se joueraient Rex et Pyra en même temps à l'écran. La réponse fût brève. J'ai quelque peu demandé à l'équipe de l'inspecter, mais c'était impossible."

"Quand on parle de 2 personnages qui se déplacent en un seul groupe, il y a les Ice Climbers. Ils ont la même apparence et ne peuvent faire que les mêmes choses. Quand on a essayé Rex + Pyra, il était clair qu'on ne pouvait pas faire une tâche essentielle pour que leur capacité [de données] dépasse un seuil de charge de traitement."

"Le système permettant d'avoir Rex comme combattant principal et Pyra qui le supervise a également été déterminé comme étant difficile. La conception était si complexe que beaucoup de choses devraient être faites."

"Rex devrait être déplacé tout seul. Mais alors j'ai pensé que ce serait mieux si nous pouvions changer entre Pyra et Mythra."

Il aurait été effectivement compliqué pour M.Sakurai et toute son équipe de créer un tel personnage en si "peu" de temps. Rappelons que le dernier personnage jouable est attendu pour cette fin d'année et devrait conclure cette série de nouveaux combattants. Pour rappel, sachez que Pyra/Mythra sont d'ores et déjà disponibles dans Super Smash Bros. Ultimate. Retrouvez toutes les dernières informations ICI.

Source : Siliconera