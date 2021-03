Super Smash Bros. Ultimate : le nouveau combattant Pyra/Mythra est désormais disponible

Elle est enfin arrivée, la mise à jour 11.0.0 de Super Smash Bros. Ultimate comportant le 4ème combattant du Fighters Pass Vol.2 Pyra/Mythra provenant de Xenoblade Chronicles 2 est maintenant disponible . Dévoilé par M.Sakurai en personne lors du Super Smash Bros. Ultimate Direct hier (revivez la présentation ICI), Pyra et Mythra constituent respectivement le 79ème et le 80ème combattant du jeu. Une liste qui, au fur et à mesure des mises à jour, se densifie. Ce nouveau personnage est accompagné comme à l'accoutumée de son terrain, musiques et esprits.

Ce n'est pas tout, car cette mise à jour sonne aussi l'arrivée de nouveaux costumes Mii ainsi que quelques changements/équilibrages pour le jeu. Sans plus tarder, voici ce que vous réserve cette mise à jour 11.0.0 de Super Smash Bros. Ultimate :

Contenu payant Pyra/Mythra (disponible à l’achat pour 5.99€) OU (disponible Fighters Pass Vol.2 pour 29.99€) :

Contenu payant costumes Mii (disponible à l'achat pour 0.80€ l'unité) (retrouvez notre news ICI) :

Équipement de chasseur : Munster Hunter (Mii épéiste)

(Mii épéiste) Équipement de Rathalos : Munster Hunter (Mii épéiste)

(Mii épéiste) Felyne : Munster Hunter (couvre-chef)

(couvre-chef) Arthur : Ghosts 'n Goblins (Mii épéiste)

Contenu gratuit :

Des ajustements et équilibrages ont été effectués (retrouvez-les ICI )

) Correction de certains bugs

Qu'on l'aime ou que l'on ne l'aime pas, ces deux nouvelles combattantes ont l'air de posséder une synergie plutôt intéressante. Est-ce que l'ajout de ces personnages vous ont donné envie de (re)jouer à Xenoblade Chronicles 2 ou à Super Smash Bros. Ultimate ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.

