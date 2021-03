Super Smash Bros. Ultimate : Mythra et Pyra présentées en détail

Durant sa présentation de Pyra et de Mythra, Sakurai a tenu à être exhaustif. Après avoir visionné la vidéo qu'il nous a préparé, vous saurez tout sur ces deux combattantes. De leurs movesets respectifs, qui varient énormément, jusqu'à leurs costumes alternatifs et leurs provocations.

Pour commencer Pyra et Mythra fonctionneront exactement comme le couple Zelda/Sheik fonctionnait dans les anciens opus de la série Super Smash Bros., l'attaque spéciale + bas permettra d'alterner entre les deux personnages. Ce sont bel et biens deux personnages ayant chacun leurs propres movesets mais vous pourrez alterner entre les deux à volonté pendant le match. De plus leur final smash diffèrent aussi tous les deux et la puissance de toutes leurs attaques smash varieront. L'écran de victoire de fin affichera le personnage avec lequel vous aurez remporté le match. Il sera par exemple possible de commencer un combat avec Pyra et de le terminer avec Mythra, vous verrez ainsi Mythra célébrer sa victoire. Rex sera bien présent mais il ne fera qu'accompagner les combattantes à l'entré dans l'arène, durant leurs provocations, leurs final smash et dans quelques écrans de victoires.

Pyra et Mythra seront disponibles le 5 mars 2021 , individuellement au prix (pour les deux personnages en un) de 5,99 euros, ou via le Fighter Pass Vol.2 qui coûte 29,99 euros pour 6 personnages.

À partir du vendredi 5 mars, Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2 rejoindra officiellement le casting de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch. Cette nouvelle venue fait partie du set de combattant additionnel 9 qui inclut un nouveau stage ainsi qu'une sélection de musiques tirées de Xenoblade Chronicles 2. Au cours d'une présentation vidéo, le directeur de la série Super Smash Bros. Masahiro Sakurai a montré l'éventail de techniques de cette nouvelle combattante ainsi que le nouveau stage qui l'accompagne : Mer de nuages d'Alrest. Pour voir la vidéo dans son intégralité, rendez-vous sur https://www.smashbros.com Le set de combattant 9 est compris dans le Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate disponible sur le Nintendo eShop au prix de 29,99 € et qui inclut Min Min du jeu ARMS, Steve et Alex de Minecraft, Séphiroth de la série FINAL FANTASY VII et deux autres combattants encore non révélés. Le set de combattant 9 est également disponible individuellement au prix de 5,99 €. Dans Xenoblade Chronicles 2, Pyra est une Lame légendaire, une arme vivante liée à Rex, le protagoniste du jeu. Après une série d'événements tragiques prenant place dans ce jeu de rôle, Mythra s'éveille en tant que personnalité scellée à l'intérieur de Pyra. Ces deux personnages, connectés par le destin en jeu, sont aussi intrinsèquement liés sur le champ de bataille dans Super Smash Bros. Ultimate. Pyra et Mythra sont techniquement une seule et même combattante sur l'écran de sélection de personnage mais les joueurs peuvent passer de Pyra, qui mise sur la puissance, à Mythra, qui mise elle sur la vitesse, à tout moment durant les combats pour tirer parti de leurs avantages distincts. Cette particularité stratégique fait de Pyra/Mythra une combattante résolument unique en son genre dans le casting de Super Smash Bros. Ultimate.