Nintendo organise le Super Smash Bros. Ultimate European Online Challenge, un tournoi de Smash en ligne avec des récompenses à la clé

Le Super Smash Bros. Ultimate European Online Challenge est de retour, et cette fois, tout le monde est là ! Pour célébrer l'achèvement du casting du jeu, nous organisons un tournoi spécial en ligne où tous les combattants peuvent participer et avec en tout plus de 100 000 points or à la clé.

Participez à l'événement ce samedi 11 décembre de 14:00 à 17:00 depuis le menu « Tournoi en ligne » et affrontez d'autres joueurs au cours de combats à 1 contre 1 pour vous hisser au sommet du classement. Les duels consisteront en des affrontements de 5 minutes avec 2 vies, sans objets ni Smash finaux, sur des stages limités aux versions CB et DF et sans événements aléatoires.

Les 10 meilleurs joueurs à l'issue du tournoi remporteront chacun 2 500 points or et les 100 suivants recevront 1 000 points or chacun.

Les résultats seront comptabilisés après la fin du tournoi et seront annoncés le 20 décembre sur cette page !

Participez grâce à l'essai gratuit à Nintendo Switch Online !

Vous n'avez pas d'abonnement Nintendo Switch Online ? Ne vous en faites pas, vous pouvez utiliser les 7 jours d'essai gratuit disponibles dès maintenant et gratuitement sur My Nintendo pour participer au tournoi ! Grâce à période d'essai gratuit, disponible jusqu'au 9 janvier sur My Nintendo, vous pourrez aussi participer au prochain TETRIS® 99 Grand Prix et jouer gratuitement à Art of Balance dans le cadre des Jeux à l'essai !