Masahiro Sakurai dirige désormais le développement de Super Smash Bros. Ultimate depuis son domicile

Le coronavirus continue de se propager dans le monde entier et le Japon a déclaré hier un état d'urgence qui vise à réguler la pandémie avec notamment des mesures de confinement dans les villes les plus touchées. Nintendo ne fait pas exception, et Masahiro Sakurai doit désormais travailler depuis chez lui. Il annonce d'ailleurs sur Twitter la difficulté de cette tâche, étant donné que le développement de Super Smash Bros. Ultimate demande beaucoup de sécurité, mais qu'il est malgré tout nécessaire de basculer sur le télétravail afin de ne pas prendre de risques.



En d'autres termes, je supervise le développement depuis un endroit et d'autres personnes travaillent sur le jeu depuis un autre.

Super Smash Bros. Ultimate est un projet qui demande une sécurité extrêmement élevée

et il est difficile de mettre ça en place, mais il je n'ai pas d'autre choix.

Pour rappel, Super Smash Bros. Ultimate est disponible depuis le 7 décembre 2018 sur Nintendo Switch et le prochain DLC, le 6ème, sera dévoilé en juin.