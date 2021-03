Super Smash Bros. Ultimate va accueillir un tournoi spécial pour les 25 ans de Pokémon avant de passer en version 11.0

Un nouveau tournoi d'esprits se prépare et s'annonce sur Super Smash Bros. Ultimate. À partir du 5 mars prochain et pour 3 jours le jeu fêtera lui aussi les 25 ans de la licence Pokémon, ce tournoi mettra à l'honneur les combattants issus de la licence, les stages et les objets (trophées aide ou Poké Ball) eux aussi issus de l'univers Pokémon.

Par ailleurs, le jeu s'apprête à déployer sous peu une nouvelle mise à jour afin de faire passer le jeu en version 11.0, il vous faudra donc bien évidemment enregistrer toutes vos vidéos en avance, vous connaissez la procédure. Cette mise à jour coïncide évidemment avec l'arrivée prochaine du prochain personnage du Fighter Pass Vol. 2 Pyra et Mythra dont la présentation vidéo aura lieu le 4 mars à 15 heures .