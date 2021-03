Rappel : Super Smash Bros. Ultimate - ne manquez pas aujourd'hui la présentation centrée sur Pyra et Mythra

Annoncées lors du dernier Nintendo Direct, Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2 arrivent en tant que personnage jouable dans Super Smash Bros. Ultimate. Considérées comme étant un personnage deux en un, à l'instar du Dresseur de Pokémon, ces deux nouvelles combattantes constitueront le 4ème personnage du Fighters Pass vol.2. Jusqu'à aujourd'hui, les fans ont dû se contenter d'un simple trailer d'annonce... Pas de panique, c'est là que M.Sakurai, le créateur du jeu, intervient !

En effet, Nintendo nous donne rendez-vous aujourd'hui dès 15 h en compagnie de Masahiro Sakurai pour un Super Smash Bros. Ultimate Direct. Durant ce live, nous devrions en apprendre plus sur ces deux nouvelles combattantes (move set, smash, spécial), son terrain associé, les nouveaux esprits provenant de Xenoblade Chronicles 2 et sur les futurs costumes Mii (on les aurait presque oublié eux). L'occasion aussi, d'après Nintendo, de connaître la date de sortie exacte de ce nouveau contenu (toujours prévu pour le mois de mars 2021 ).

Attention cependant, ce direct sera uniquement focus sur Pyra et Mythra et aucune autre annonce d'un potentiel futur combattant ne sera évoqué. Retrouvez le lien du live ci-dessous. Bon visionnage à tous.

Rendez-vous le 04/03 à 15:00 pour tout savoir sur Pyra/Mythra, la nouvelle combattante de #SmashBrosUltimate, via une présentation animée par le directeur Masahiro Sakurai qui dévoilera aussi la date de sortie de ce nouveau contenu !



Source : Youtube