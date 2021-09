Nintendo Switch Online : voilà à quoi pourrait ressembler une application de jeux GameCube

C'est dans le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) que Nintendo a officialisé l'arrivée prochaine des jeux N64 et Mega Drive via l'ajout d'un "pack additionnel" payant au Nintendo Switch Online. Suite à cela, beaucoup de joueurs se demandent si Nintendo ne proposera pas à terme d'autres "packs additionnels" d'autres consoles, notamment les jeux Game Boy et Game Color ou encore les jeux Game Boy Advance. C'est ainsi qu'un fan vient de créer un mock-up très simple montrant une application Switch de jeux GameCube; une application qui permettrait de retrouver les grands classiques du Cube mais aussi d'autres moins évidents comme Doshin The Giant... Evidemment, connaissant Nintendo, c'est une application qui a peu de chance d'arriver- en tout cas sur cette génération de Nintendo Switch. Cela n'a pas empêché certains fans de se prendre au jeu et d'imaginer dans la foulée la sortie d'une WaveBird, la formidable manette sans fil de la GameCube qui viendrait donc rejoindre les manettes rétro de la Nintendo Switch, transformant la Nintendo Switch en console Nintendo ultime.

Rappelons tout de même que la WaveBird originale est utilisable sur Nintendo Switch via adaptateur pour manette GameCube avec Super Smash Bros. Ultimate.

Hey, Nintendo... if you ever decide to put GameCube games on Nintendo Switch Online, I'd love see you release a WaveBird alongside it. ???????????? pic.twitter.com/6tLqjz3Z5T