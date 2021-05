Voilà à quoi pourrait ressembler les jeux Game Boy Advance sur Nintendo Switch

En quatre ans, la Nintendo Switch est devenu un véritable petit musée des jeux vidéo permettant à la fois de jouer à de nouveaux jeux mais aussi à un panel d'anciens titres couvrant de très nombreuses consoles. Grâce au Nintendo Switch Online, il est possible ainsi de jouer à une large sélection de jeux NES et Super Nintendo, à plusieurs et même en ligne. Cependant, de nombreux joueurs se demandent pourquoi Nintendo s'est arrêté en si bon chemin. La société japonaise a encore en stock un énorme catalogue d'anciens titres provenant de nombreuses consoles et certains n'ont jamais été réédités- ou très peu.

Retrouver sur Nintendo Switch le catalogue des consoles Game Boy, Nintendo DS ou Nintendo 64 ( sans parler des autres) est un souhait de nombreux joueurs. Un fan, que l'on retrouve sur le compte Twitter TheNCSmaster s'est imaginé à quoi ressemblerait l'arrivée du catalogue de la Game Boy Advance via l'abonnement du Nintendo Switch Online. Il a réalisé un mock-up particulièrement réaliste de l'application sur le modèle des deux autres. Alors seriez-vous intéressé par une telle proposition ? Ou préféreriez-vous par exemple une GBA Mini sur le modèle de la NES Mini et de la Super Nintendo Mini ? Ou encore attendez-vous d'autres jeux, d'autres catalogues ?

Retrouvez les images de TheNCSmaster ci dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.