Mario Kart 8 Deluxe - La vague 2 du Pass circuits additionnels disponible ce jour sur Nintendo Switch

Les joueurs l'ont réclamé de nombreuses semaines, la deuxième vague du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe débarque enfin ce jeudi 4 août sur Nintendo Switch. Disponible un peu plus tard dans la journée, cette nouvelle vague proposera ainsi deux nouvelles coupes avec 8 circuits. Vous trouverez ainsi 7 circuits issus des opus précédents, et le circuit Sorbet qui est totalement exclusif et jouable intégralement en mode Gravitation. Nous vous laissons (re)découvrir l'intégralité des 8 circuits dans la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe est proposé sur l'eShop au prix de 24,99€. Et pour ceux qui seraient abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ce fameux pass circuits sera disponible dans la journée sans frais supplémentaires.