Bonjour à vous chers lecteurs. Vous n’êtes pas sans savoir que l’actualité Nintendo a été chamboulée depuis ce vendredi 15 octobre à cause d’un point-clé : la nouvelle formule additionnelle du Nintendo Switch Online. Nous avons eu l’occasion de discuter au sein de l’équipe de cette nouvelle proposition de Nintendo, et d’échanger notre ressenti sur le sujet. Je me fais ainsi ce jour la voix de mes camarades pour aborder le point suivant :

Nintendo_Switch_Online + Pack Additionnel

- Pourquoi la formule ne parvient pas à nous séduire ? -

Il y a quelques semaines de cela, une fuite sur les réseaux faisait entendre que Nintendo comptait revoir son offre d’abonnement Online avec du contenu supplémentaire et un nouveau tarif. C’est lors du Nintendo Direct du 24 septembre que la firme a confirmé l’arrivée de cette nouvelle formule sobrement intitulée Pack Additionnel.

Au menu, l’ajout de 2 nouvelles consoles virtuelles : La Nintendo 64 et la SEGA Mega Drive, accompagnée de la commercialisation de deux nouvelles manettes rétro pour ces mêmes consoles au prix de 49,99€ l’unité, qu’il n’est possible d’acheter que si nous sommes déjà abonnés au Nintendo Switch Online.

Déjà à ce moment, la nouvelle formule de Nintendo avait commencé à faire grincer des dents pour plusieurs raisons :

Il n’était pas clairement indiqué (et ça ne l’est toujours pas d’ailleurs) quels jeux seraient jouables en français.

Les versions françaises seront obligatoirement en 50Hz comme à l’époque, contre 60Hz pour les versions US .

. Le prix des manettes tout simplement ahurissant, on est passé de 30€ par manette NES / SNES à 50€ la manette N64 / Mega Drive.

Aucun prix d’annoncé par Nintendo lors de la présentation.

Sans prix annoncé, chacun y est allé de sa déduction. 2€, 5€, 10€. Nous étions au moins confortés sur un point : les abonnements de base ne seraient pas touchés. En revanche savoir qu’on nous demandait de débourser de l’argent supplémentaire pour bénéficier d’un service de jeu rétro, alors qu’au départ ces derniers étaient là au contraire comme « cadeau » pour avoir souscrit à un enregistrement au service Online, ça a fait grincer pas mal de dents. D’autant plus que ces jeux sont vieux de quelques dizaines d’années, qu’ils ont largement été amortis, et qu’aucun travail de lifting n’est proposé sur ces versions, hormis les fameuses versions EX qui proposent de faire un jeu avec des cheats activés…

Il y a tout de même une amélioration à noter sur ces nouvelles consoles virtuelles, il est possible pour les joueurs de jouer en multi aux jeux N64 avec une connexion online, chose impossible à l’époque. Ajoutez à cela la possibilité de sauvegarder le jeu à n’importe quel moment, et la fonction de retour en arrière (trouvable aujourd’hui sur la majorité des émulateurs soit dit en passant). Personnellement, j’étais prêt à mettre 5€ supplémentaire sur mon abonnement annuel pour pouvoir profiter de ces nouvelles consoles virtuelles, car il y a la "nostalgeek" qui est très forte vis-à-vis de la Nintendo 64, et OOT est un jeu que je pourrais refaire encore les 30 prochaines années avec toujours autant de plaisir quel que soit son support.

Et puis le Nintendo Direct Animal Crossing est tombé… Nous avons découvert le nouveau contenu gratuit du jeu, et son tout premier DLC payant : Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise. Version améliorée de Happy Home Designer paru sur 3DS en 2015, cette extension fourmille de nouveautés, et sera disponible à compter du 5 novembre au prix de 24,99€. Personnellement, j’ai un mal fou à sortir mon porte-monnaie pour du contenu numérique dès qu’on dépasse les 20€. Mais pour une fois, je trouve que le contenu a suffisamment d’intérêt pour les joueurs de New Horizons pour qu'ils se laissent tenter par cet achat.

Et puis là, Nintendo nous sort un obus à la fin du Direct. Il est possible d’acheter le DLC séparément, ou de l’avoir en souscrivant à la nouvelle formule du Nintendo_Switch_Online : le Pack Additionnel.

Ce pack se voit ainsi obtenir une nouvelle option pour justifier son achat, ce qui n’est pas plus mal. Il est donc constitué de 3 éléments au total :

Console Virtuelle Nintendo 64

Console Virtuelle SEGA Mega Drive

DLC Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise

Puis vint le coup de massue : l’annonce du prix de cette extension de l’offre online. Pour rappel, voici les prix de l’abonnement standard à l'heure actuelle :

Abonnement Individuel Nintendo Switch Online : 19,99€ / an

Abonnement familial Nintendo Switch Online : 34,99€ / an

Point important à garder en tête, ces abonnements sont toujours accessibles et ne seront pas supprimés.

Et voici le prix des nouveaux abonnements, Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Abonnement Individuel Nintendo Switch Online + Pack Additionnel : 39,99€ / an

Abonnement familial Nintendo Switch Online + Pack Additionnel : 69,99€ / an

Comme vous pouvez le constater, le tarif est tout simplement passé du simple au double à l’année, tout ça pour pouvoir profiter de 2 consoles virtuelles supplémentaires incapables de proposer tout le catalogue en multi-langage / 60Hz, et le DLC Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise qui coûte 24,99€ si on l'achète à part.

À la vue des tarifs proposés, on a surtout l’impression que Nintendo nous propose de louer ce nouveau DLC plein tarif, et de profiter « en bonus » des nouvelles consoles virtuelles. Parce que oui, on parle bien de location du DLC, vu que si vous ne renouvelez pas l’abonnement au bout d’un an, bye bye le DLC.

Pour justifier ce choix de tarification et de contenu, je suppose qu'en interne ils ont des bases de données qui leur permettent de chiffrer quel est le % de possesseurs de Switch qui possèdent Animal Crossing : New Horizons, et parmi ce % quels joueurs possèdent un abonnement Nintendo Switch Online et qui seraient susceptibles de passer à la caisse pour le DLC. Si payer pour du contenu supplémentaire ne me dérange pas outre mesure, cette application du Pack Additionnel me dérange personnellement sur divers points :

Le Online de la Nintendo Switch en lui-même est toujours un nid de problèmes quand on joue à Super Smash Bros. Ultimate , Mario Kart 8 Deluxe ou Splatoon 2 pour ne citer qu'eux.

, ou pour ne citer qu'eux. Nintendo n’a toujours pas été capable d’installer dans ses propres jeux un système de chat vocal, nous forçant à nous munir de nos smartphones / ordi en parallèle.

Les joueurs ont la possibilité d’acheter le DLC de Animal Crossing à part, donc pourquoi le mettre dans cette offre ?

à part, donc pourquoi le mettre dans cette offre ? Et surtout, il y a des joueurs qui se désintéressent totalement de Animal Crossing : New Horizons, mais qui auraient adoré jouer à ces deux nouvelles consoles virtuelles pour 5 voire 10€ supplémentaires par an.

Ce choix de pack additionnel est pour moi une incompréhension totale, et au vue des grincements de dents sur les différents réseaux sociaux et dans les commentaires, il y a fort à parier que l’on soit plusieurs dans ce cas de figure. Pour ma part, si je devais prendre le DLC je me l’achèterais à part au prix de 24,99€ qui est un prix correct à mes yeux. Mais il est hors de question que je double le prix de mon forfait annuel pour jouer à la console virtuelle Nintendo 64, alors que Nintendo « m’impose » dans ce cas un prix particulièrement salé, justifié par la présence du DLC de Animal Crossing : New Horizons.

Si ce dernier Nintendo Direct aurait dû être un moment de réjouissance avec l’annonce de la date des nouvelles Consoles Virtuelles et du premier DLC Payant de Animal Crossing : New Horizons, nous avons assisté une fois encore à un nouveau dérapage qui arrive en l’espace de quelques instants à renverser toutes les émotions positives que l’on a pu avoir durant le visionnage.

Ces ajouts étaient attendus par bon nombre de joueurs, mais en proposant la formule Pack Additionnel mélangeant plusieurs éléments de manière hétérogène, associés à un prix abusif, tant sur l’abonnement additionnel que sur le prix des manettes de jeu, Nintendo nous laisse encore une fois une sensation douce-amère qui risque fort d’avoir l’avantage sur cette hype rétro-gaming qu’ils semblaient vouloir instaurer depuis quelque temps. Chacun aura son propre avis sur l’intérêt ou non de ces nouvelles offres online, mais nous concernant, nous souhaitions faire part de notre mécontentement en tant que fans de Nintendo depuis de nombreuses années, qui se sentent désabusés par cette dernière annonce.